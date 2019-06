Un bal de finissants spécial pour Samuel

« Je lui ai dit de ne pas y aller seul ! Alors, il m’a demandé d’y aller avec lui. Et j’ai dit : OK ! », ajoute en riant Joséphine Dorion, 16 ans.

Un an plus tard, les deux amis ont gardé le contact sur les réseaux sociaux, et se voient à l’occasion.

« Des fois, je lui écris que j’ai mal au ventre ou au cœur, et il comprend que c’est à cause de la chimio. Je me confie quand je ne me sens pas bien », dit l’adolescente.