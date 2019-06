Un nouveau départ

Productrice et directrice artistique au resto-théâtre de Saint-Jean-Port-Joli depuis 2016, Nancy Bernier souhaitait, depuis son entrée en fonction, associer théâtre d’été et comédie musicale.

« Le chant et la musique sont, chez moi, une passion depuis toujours. C’est ce que je voulais faire et m’assumer entièrement là-dedans », a-t-elle indiqué lors d’un entretien.

Louis et Eddy, qui sont devenus des gloires du passé, se retrouvent au pied du mur. Leur appartement sera bientôt transformé en condo et ils seront évincés s’ils ne trouvent pas de l’argent rapidement.

« Ils décident de renouer avec la seule chose qu’ils sont capables de faire. Ils se mettent à répéter, et ce n’est pas facile. Ils sont rouillés et leur répertoire a vieilli. Tokyo, une jeune femme qui rêve de faire de la comédie musicale, et K-Far, un rappeur qui vient de remporter un prix à l’ADISQ, vont aider le duo à remettre leur musique et leurs textes au goût du jour », a raconté Nancy Bernier.