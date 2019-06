Un prix de l’Académie française pour Gérald Larose

PARIS | L’ex-président de la CSN Gérald Larose sera honoré par la prestigieuse Académie française à Paris pour son implication «pour la défense du français dans la société québécoise».

L’Académie française a annoncé cette semaine que le syndicaliste et militant souverainiste de longue date se verra décerner le Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises, créé en 1960 pour honorer « des personnalités françaises ou étrangères ayant rendu à la langue et aux lettres des services particuliers».

Titulaire d'une maîtrise en théologie (1971) et d'une maîtrise en service social (1973) de l'Université de Montréal, Gérald Larose a été pendant 16 ans (1983-1999) président de la CSN (Confédération des syndicats nationaux).

Il enseigne depuis 1999 à l'École de travail social de l'UQAM.