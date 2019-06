325 000$ versés à des «influenceurs» pour des contrats abandonnés

« En vertu de leur contrat, les influenceurs participants étaient également tenus de s’abstenir de tout commentaire, déclaration ou activité partisane pendant la période du scrutin et durant l’année suivante. »

Élections Canada n’a pas confirmé combien chaque influenceur a reçu. Si chacun avait reçu le même montant, les paiements auraient totalisé environ 25 000 $ par influenceur, mais l’agence affirme que les montants ne sont pas égaux, sans plus de commentaires.

Jeudi, Global News avait déjà dévoilé qu’Élections Canada avait déjà payé les influenceurs, malgré l’abandon d’une campagne vidéo de 13 capsules d’une valeur de 650 000 $ visant à encourager les jeunes, qui ont tendance à voter en plus petit nombre, à s’inscrire sur les listes en prévision des élections de l’automne.

Parmi les treize influenceurs figuraient entre autres le sprinteur olympique Andre De Grasse, la nageuse olympique Penny Oleksiak, la militante autochtone et modèle Ashley Callingbull et les YouTubers Lilly Singh et Mitch Hughes.