PRUD'HOMME VENNE

Claire "Charlotte"



Le 19 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Claire "Charlotte" Venne, de Joliette. Elle était l'épouse de feu René Prud'homme.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Yvon Adam), Josée et Joël (Linda Dion), ses petits-enfants Audrey, Jonathan, Caroline, Maxime, Jessie, Joanie et Amélie, 16 arrière-petits-enfants, sa soeur Jeanne, ses belles-soeurs Yvonne Paquin et Denise Dupuis, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Mme Venne vous accueillera le jeudi 27 juin de 19h à 22h et le vendredi à compter de 9h auwww.centrefunerairejoliette.comLe service aura lieu le vendredi 28 juin à 11h à l'église de la paroisse Christ-Roi, 330 rue Papineau, Joliette. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.En guise de témoignages de sympathie la famille apprécierait des dons à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière.