C’est arrivé la semaine du 23 juin

Un livre de souscriptions est ouvert à la cour de justice de Montréal, au nom de la Banque de Montréal, première banque à charte au Canada. Sept officiers sont habilités à recevoir les souscriptions du public qui veut déposer ses actifs dans la nouvelle institution qui ouvrira donc ses portes quelques mois plus tard rue Saint-Paul avec plus de 100 000 $ en souscriptions. C’est la plus ancienne banque au pays. Elle émet la première monnaie courante en plus d’être l’une des principales institutions pour obtenir un financement commercial ou pour sécuriser des transports outre-mer.