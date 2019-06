Championne de la lutte au décrochage

Alexandra a lâché l’école cet hiver, pendant deux mois, alors qu’elle était en quatrième secondaire. « Je voulais faire un DEP [diplôme d’études professionnelles] pour être préposée aux bénéficiaires et j’avais mon secondaire trois, c’est tout ce que ça me prenait », raconte-t-elle. Mais les appels reçus à la maison par une intervenante de l’école et la directrice ont réussi à la faire changer d’idée. Puisqu’elle avait accumulé du retard pendant cette longue pause, Alexandra craignait d’échouer son année si elle était revenue au régulier. Elle a été admise dans une classe spéciale appelée « unité de rattrapage » (voir autre texte), qui lui a permis de reprendre ses études à son rythme. La jeune fille a pu rattraper son retard et réussir son année scolaire. Elle réintégrera le secteur régulier l’an prochain et compte bien obtenir son diplôme d’études secondaires « pour avoir plus d’options » de choix de carrière.