IRONMAN 70,3: un Canadien et une Australienne triomphent à Mont-Tremblant

Le Canadien Jackson Laundry et l’Australienne Mirinda Carfrae ont remporté les grands honneurs de la huitième édition du Subaru IRONMAN 70,3 de Mont-Tremblant, dimanche, dans la municipalité des Laurentides.

Chez les messieurs, l’Ontarien de 26 ans était le favori pour l’emporter et il n’a pas déçu. Laundry a parcouru les 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied en 3 h 48 min et 25 s. Il a ainsi devancé son compatriote Brent McMahon par plus de deux minutes. C’est un Américain qui a complété le podium. Eric Lagerstrom a complété son parcours plus de quatre minutes après le vainqueur.

Le Québécois Antoine Jolicoeur Desroches a été le premier représentant de la Belle Province à franchir la ligne d’arrivée. Il a réalisé un temps de 3 h 58 min 07 s, lui permettant de prendre le septième rang.

Dans le volet féminin, Carfrae a complété son parcours en 4 h 11 min 51 s, devançant les Américaines Lauren Goss et Meredith Kessler par respectivement plus de huit et neuf minutes. La Canadienne Rachel McBride a pris le sixième rang, tandis que la Québécoise Isabelle Rouleau a fini 13e.

Une bourse totalisant 50 000$ a été remis aux gagnants, ainsi que 40 places pour le Championnat du monde IRONMAN 70,3 2019. Cet événement en sera à sa première édition et se tiendra les 7 et 8 septembre prochains dans la Ville de Nice, en France.