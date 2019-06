Les Blue Jays remportent la série de belle façon

Grâce à la brillante performance de leurs artilleurs, les Blue Jays de Toronto ont remporté leur série de trois matchs face aux Red Sox de Boston, l'emportant 6 à 1, dimanche après-midi, au Fenway Park.

Le personnel de lanceurs de la formation torontoise a dominé les frappeurs adverses, ne leur permettant seulement sept coups sûrs. Le partant Marcus Stroman (5-9) a obtenu le gain, lui qui a œuvré pendant six manches. Il a donné cinq frappes en lieu sûr et retiré six adversaires sur des prises.

Bien appuyé par la défensive, les releveurs ont fait le boulot. Le spécialiste des fins de match Joe Biagini a permis le seul point des favoris de la foule en fin de neuvième.

Offensivement, les Jays ont été menés par Danny Jansen, qui a produit deux points grâce à un simple en sixième manche. Eric Sogard a également contribué au pointage avec son huitième circuit de la campagne.

La défaite a été ajoutée à la fiche de Rick Porcello (5-7). L’artilleur originaire du New Jersey a donné cinq des six points de la formation de Charlie Montoyo en six manches de boulot.

L’équipe de la Ville Reine reprendra l’action contre les puissants Yankees de New York. Ces derniers ont remporté huit de leurs neuf dernières rencontres et sont installés au sommet de la section Est de la Ligue américaine. Les deux formations ont rendez-vous lundi pour le premier affrontement d’une série de trois présentée au Yankee Stadium.