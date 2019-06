Les masques à l’argile

Les masques sont des nettoyants intéressants à intégrer dans une routine de soins, de façon mensuelle ou hebdomadaire. Ceux à base d’argile permettent de nettoyer la peau en profondeur en lui extirpant ses impuretés. Idéalement, on crée notre poudre de masque à l’avance et on la conserve dans un contenant hermétique jusqu’au jour J ; au moment choisi, on prélève seulement la quantité dont on a besoin. De cette façon, le mélange se conservera longtemps.

Photo courtoisie

Masques de terre

■ Quantité: 60 ml ■ Conservation illimitée sous forme de poudre de masque

POUR PEAU NORMALE / SENSIBLE

45 ml d’argile blanche ou grise (pâle)

15 ml de poudre d’avoine

10 ml d’eau ou d’hydrolat (au choix)

1 ml d’huile végétale (facultatif)

OU

50 ml d’argile rose

10 ml de poudre de pétales de rose

10 ml de lait végétal au choix

1 ml d’huile végétale au choix (facultatif)

PRÉPARATION

1. Mélanger les ingrédients secs seulement (argile et poudre). Conserver cette poudre de masque dans un pot hermétique.

2. Au moment de faire le masque, prélever 10 ml d’ingrédients secs et mélanger dans un bol avec l’eau ou l’hydrolat, ou le lait végétal.

3. Ajouter l’huile végétale, si désiré, pour obtenir un masque nourrissant.

UTILISATION

Appliquer sur la peau propre avec les doigts ou un pinceau. Laisser agir environ 10 minutes. Retirer à l’aide d’une débarbouillette mouillée à l’eau chaude.

... ET POUR PEAU MIXTE / GRASSE

40 ml d’argile verte

15 ml de poudre d’avoine

5 ml de bicarbonate de soude

10 ml d’eau ou d’hydrolat (au choix)

1 ml d’huile de jojoba (facultatif)

PRÉPARATION

1. Mélanger les ingrédients secs seulement (argile, poudre et bicarbonate). Conserver cette poudre de masque dans un pot hermétique.

2. Au moment de faire le masque, prélever 10 ml d’ingrédients secs et mélanger dans un bol avec l’eau ou l’hydrolat.

3. Ajouter l’huile végétale, si désiré, pour obtenir un masque nourrissant.

UTILISATION

Appliquer sur la peau propre avec les doigts ou un pinceau. Laisser agir environ 10 minutes. Retirer à l’aide d’une débarbouillette mouillée à l’eau chaude.

Masque Oompa Loompa

■ Rendement: 1 ou 2 utilisations ■ Conservation jusqu’à 2 semaines au frigo

2,5 ml de curcuma

5 ml de poudre d’avoine

2,5 ml de miel ou de sirop d’érable

30 ml de yogourt nature (animal ou végétal)

PRÉPARATION

Mélanger tous les ingrédients afin de former une pâte.

UTILISATION

Enfiler un vieux t-shirt parce que le curcuma, ÇA TACHE ! Appliquer le masque avec une cuillère, un pinceau ou les doigts. Laisser sécher sur la peau environ 15 minutes. Retirer à l’aide d’une vieille débarbouillette (est-ce qu’on vous a dit que ça tachait ?) mouillée à l’eau chaude. Porter une attention particulière à la ligne des cheveux. Sécher le visage avec une vieille serviette (il pourrait rester des traces de curcuma). Procéder au nettoyage final (appelé aussi le « dé-oompa-loompage ») : appliquer quelques gouttes d’huile végétale sur la peau, en massant. Ajouter un peu d’eau tiède pour créer une émulsion. Retirer l’huile à l’aide de votre vieille débarbouillette d’eau chaude. Répéter au besoin.

[Vous avez lu « curcuma » et appréhendez un look à la Simpson ? N’ayez crainte : on a testé cette recette maintes et maintes fois et on n’est pas virées orange !]

♦ Créer son propre masque pour le visage est simple comme bonjour et l’occasion idéale de donner libre cours à son imagination. Mon secret pour une peau douce ? J’ajoute un ingrédient adoucissant à ma recette, comme de la poudre d’avoine, du lait végétal, de l’huile végétale, du gel d’aloès, du bicarbonate de soude ou du miel. L’huile végétale, facultative, laissera un léger film protecteur sur la peau. Parfait quand je ne souhaite pas faire suivre mon masque d’un autre soin.