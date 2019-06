Mats Zuccarello tentera sa chance sur le marché des joueurs autonomes

L’attaquant Mats Zuccarello ne signera pas de contrat avec les Stars de Dallas d’ici l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH), le 1er juillet.

Le directeur général de la formation texane, Jim Nill, s’est déjà résigné à voir le vétéran de 31 ans discuter avec d’autres organisations. Celui ayant été acquis des Rangers de New York le 23 février pourrait toutefois décider de revenir à Dallas s’il ne trouve pas son compte ailleurs.

«Nous avons discuté un peu avec son agent, mais il souhaite tester le marché et c’est son droit. Donc, il va regarder ce qui s’offre à lui et ensuite, nous verrons où il en est, a commenté Nill au site NHL.com. Une fenêtre d’entrevues s’ouvre dimanche, donc on parlera à d’autres individus et il fera la même chose de son côté. On verra par la suite.»

Zuccarello a raté cinq semaines d’activités en raison d’une fracture du bras la saison dernière. Il a inscrit 12 buts et 28 mentions d’aide pour 40 points en 48 rencontres. Pendant les séries éliminatoires, le Norvégien a obtenu du succès, amassant 11 points en 13 sorties.