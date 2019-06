PGA: Chez Reavie persiste et signe

Meneur après 54 trous, l’Américain Chez Reavie s’est assuré de remporter le Championnat Travelers, dimanche, lors de la dernière ronde présentée à Cromwell au Connecticut, lui qui a remis une carte de 69 (-1).

Le golfeur de 37 ans a réussi deux oiselets et fauté une seule fois lors de cette ultime journée. Il a ainsi complété la compétition avec un cumulatif de 263 (-17), ce qui représente trois coups de moins que ses plus proches rivaux, ses compatriotes Zack Sucher et Keegan Bradley.

Il s’agissait d’un premier gain pour Reavie depuis 2008, alors qu’il avait été sacré champion de l’Omnium canadien.

Mackenzie Hughes, qui était le seul représentant de l’unifolié à prendre part à la journée de dimanche, a conclu son parcours avec une performance de 71 (+1). Son cumulatif de 278 (-2) lui a conféré le 51e rang, en compagnie de deux autres golfeurs.

Malgré une contre-performance, Green l’emporte

Dans la LPGA, l’Australienne Hannah Green a connu sa pire ronde du tournoi, mais a tout de même terminé au premier rang du Championnat KMMG, à Chaska, au Minnesota.

Ayant réussi deux oiselets lors des sept premiers trous, la championne a connu une baisse de régime à mi-parcours. En effet, elle a commis trois bogueys entre le neuvième et le douzième fanion. Un autre oiselet au 16e trou lui a cependant permis de sauver la normale et de l’emporter.

Au final, elle a frappé un coup de moins que la Sud-Coréenne Sung Hyun Park, qui elle a remis une carte de 68 (-4) pour finir la compétition avec un cumulatif de 280 (-8).

Du côté des Canadiennes, Brooke M. Henderson et Alena Sharp ont terminé à respectivement 11 et 15 coups de Green. Dimanche, la première a joué 70 (-2), tandis que la seconde a remis une carte de 72 (N).

Jerry Kelly triomphe en prolongation

Dans le circuit des Champions de la PGA, l’Américain Jerry Kelly a réussi un oiselet au troisième trou de prolongation pour remporter le tournoi American Family Insurance, présenté à Madison au Wisconsin.

Après les 54 trous réglementaires, Kelly était à égalité avec son compatriote Steve Stricker et le Sud-africain Retief Goosen. Les trois hommes avaient un cumulatif de 201 (-15).

Kelly et Goosen ont largué Stricker au deuxième trou supplémentaire et le vainqueur a triomphé sur la normale quatre du 15e fanion.

L’unique Canadien en lice, Stephen Ames, a connu sa meilleure ronde de la semaine, réalisant une performance de 67 (-5). Son total de 209 (-7) lui a permis de finir la compétition au 22e échelon, en compagnie de trois adversaires.