Photos souvenirs: Patrick Groulx

Rassemblements câlins

Photo d’archives

En 2004, Patrick lors de l’un des premiers grands « rassemblements de câlins » organisés dans le cadre de l’émission culte de MusiquePlus, Le Groulx Luxe, c’est n’importe quoi. Au fil des ans, l’animateur a renouvelé l’expérience à maintes reprises, rassemblant chaque fois des milliers de personnes gonflées à bloc de bons sentiments. Il donne encore inévitablement aujourd’hui quelques câlins au hasard des rencontres.

En route vers le solo

Photo d’archives

Un charmant jeune Patrick Groulx, en début de carrière. Avant de présenter son premier spectacle solo, il était membre du groupe Les 4-Alogues de 1993 à 97, alors qu’il avait 20 ans. Au même moment, il participait à des dizaines de spectacles collectifs, dont ceux de Jeune pour rire et Juste pour rire.

Un premier grand coup

Photo d’archives

Dès le début des années 2000, Patrick Groulx était partout, notamment à la télé où il anima les deux premières éditions de l’anti-gala Karv à Vrak.tv et sur la scène des Plaines d’Abraham, en 2004, où il coanima le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste avec Louis-José Houde, mais c’est surtout à MusiquePlus qu’il frappa un grand coup avec les débuts de son émission Le Groulx Luxe, en 2003.

Le grand départ

Photo d’archives

En 2003, Patrick Groulx remportait l’Olivier « Découverte de l’année » lors du gala présenté au Théâtre St-Denis. Cette année-là s’avéra décisive pour lui, car non seulement l’humoriste commençait à animer l’émission Le Groulx Luxe à MusiquePlus, mais il lançait son premier one-man show éponyme, qui attira finalement plus de 130 000 spectateurs en salle.

Avec les Bas Blancs

Photo d’archives

Il y a déjà plus de dix ans, en 2007, Patrick Groulx, sans perdre une once d’humour, lâchait son fou et faisait découvrir l’étendue de ses talents d’auteur-compositeur avec son spectacle Pat Groulx et les Bas Blancs (ses musiciens), qui comportait une partie musicale country-rock à faire lever le party et du stand-up. L’album remporta le Félix Album de l’année country quelques années plus tard.

► Pour célébrer les 15 ans de l’émission de MusiquePlus Le Groulx Luxe, c’est n’importe quoi, Patrick Groulx présentera un événement gratuit de 24 heures consécutives du 3 au 4 juillet de midi à midi, à l’Olympia de Montréal, dans le cadre du Grand Montréal Comique. Voir grandmtlcomique.com.

► L’humoriste, qui est membre du conseil d’administration du Grand Montréal comique, fait aussi partie de l’équipe québécoise de la Coupe du monde de stand-up qui affrontera des comiques de plusieurs pays en 2020. La douzaine de joueurs se réchauffera le 24 juin dans le cadre de la fête nationale. Voir grandmtlcomique.com.

► Patrick sera l’un des invités de Philippe Laprise lors de l’une des Soirées carte blanche, au Festival Juste pour rire, le 17 juillet. Voir hahaha.com.

► Patrick Groulx anime l’émission Maître du chantier à Vtélé. L’émission est à la recherche de nouveaux ouvriers pour sa seconde saison. Voir noovo.ca.