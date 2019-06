P.K. Subban veut la coupe Stanley au New Jersey

Le nouveau défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban se dit plus ou moins étonné d’avoir changé d’adresse, samedi, et il est déjà prêt à amorcer le prochain chapitre de sa carrière professionnelle.

Échangé aux Predators de Nashville par le Canadien en retour de Shea Weber en juin 2016, l’arrière ontarien a pris le chemin de Newark moins de trois ans plus tard. Même si une transaction amène son lot d’inconvénients, il est heureux de joindre les rangs d’une équipe qui risque de donner des maux de tête à ses adversaires la saison prochaine. L’arrière qui continuera de porter le numéro 76 a admis avoir entendu de bons commentaires à propos des Devils de la part de Brian Gionta et de Scott Gomez lorsqu’il les a côtoyés à Montréal.

Néanmoins, il faut surtout rappeler que Subban sera bien entouré.

«Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais quand j’ai su que je devenais un Devil, je suis devenu très heureux. Ils ont ajouté Jack Hughes [le premier choix au repêchage amateur cette année] et beaucoup d’organisations rêvent à ce genre d’athlète. Plusieurs joueurs de la Ligue nationale aimeraient également évoluer avec ces jeunes talentueux et leur présence au New Jersey est ce qui m’excite le plus», a-t-il commenté durant une conférence téléphonique, dimanche.

D’ailleurs, avec Hughes, Taylor Hall, Nico Hischier et Will Butcher dans la formation, les Devils ont des raisons de croire en leurs chances de grimper au classement. Et Subban a des objectifs assez élevés.

«La victoire est ce qui importe le plus pour moi. La chose la plus fondamentale dans ma vie, c’est de remporter un championnat et je n’ai pas encore réussi cela. Je veux une bague de la coupe Stanley et je souhaite l’obtenir au New Jersey. J’arrive là pour gagner et non pour participer. Je veux la coupe Stanley», a-t-il martelé.

Repartir à zéro

La dernière saison de Subban, auteur de 31 points en 63 matchs, a été plutôt mitigée et son ancien club devait prendre des décisions déchirantes afin de réduire sa masse salariale. C’est ainsi que la paie annuelle de 9 millions $ se trouve désormais dans le carnet de dépenses du directeur général des Devils, Ray Shero.

«Lorsque vous avez des joueurs ayant réussi dans la ligue, vous devez les payer. On savait que des changements s’en venaient, a-t-il dit. J’ai toujours quelque chose à prouver et je ne pense pas qu’il y ait des mauvaises années; ce sont en fait des années comportant plus de défis. Comme sportif professionnel, je dois regarder constamment l’ensemble de la situation.»

Conséquemment, le droitier croit être capable de revenir en force en 2019-2020, même après une campagne marquée par les blessures et du jeu peu convaincant, particulièrement en séries éliminatoires.

«J’ai confiance d’avoir encore beaucoup de bon hockey en moi. Je me sens bien et j’ai énormément à offrir, a-t-il précisé. Mon but est de débarquer ici et de devenir un bon mentor pour les jeunes, tout en gagnant. Je veux faire la différence partout où je joue.»