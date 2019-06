Un adolescent de 14 ans porté disparu à Brossard

BROSSARD | La police demande au public d'ouvrir l'œil pour retrouver un adolescent de 14 ans porté disparu depuis samedi et qui pourrait potentiellement se montrer agressif.

Alex Demers Raymond a été aperçu pour la dernière fois en fin de soirée à Brossard. Les proches du jeune homme craignent pour sa santé et sa sécurité puisqu'il est parti sans ses médicaments, qu'il doit prendre au quotidien.

L'adolescent, qui s'exprime en français, pourrait avoir un comportement agressif et imprévisible, a précisé le Service de police de l'agglomération de Longueuil.

Le disparu mesure 1,75 m (5' 7'') et pèse environ 91 kg (200 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, il portait des jeans bleus, un chandail rouge couvert d'une veste grise sans manche et des chaussures noires de marque Nike. Il arborait aussi une ceinture Gucci verte, rouge et bleue.

Quiconque l'aperçoit est invité à aviser rapidement la police en composant le 911.