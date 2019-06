Un «champ de mines» qui a besoin de moyens

« Il faut faire attention, j’ai fendu un pneu. Un ami à moi a aussi fendu un pneu. Non seulement il y a des trous et on brise nos voitures, mais on conduit au centre de la route, car les côtés sont brisés. Quand on rencontre, on se tasse, mais c’est vraiment de la conduite défensive », déplore Michel Nadeau, un médecin à la retraite de 72 ans.