Un intriguant chemin de briques roses fait son apparition au centre-ville

Montréal rayonne de mille feux quand l’été arrive. Partout à travers la ville on retrouve de petits endroits aménagés pour permettre aux Montréalais et aux touristes de profiter le plus possible du beau temps.

Récemment, un petit chemin de briques rose a fait son apparition au Square Phillips.

Ce chemin de briques entoure en fait un tout nouvel espace éphémère où se déroulera une foule d’activités cet été.

Le Petit Montréal accueillera des performances musicales, des apéros et des évènements gourmands tout au long de la période estivale. Un coin détente sera aussi mis à la disposition des passants qui voudraient prendre une pause de magasinage.

Le lancement officiel de Le Petit Montréal aura lieu le 27 juin prochain. Au programme, nourritures, rafraîchissements, DJ et plus encore! Tous les détails ici.

