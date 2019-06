Deux ans de plus pour Travis Sanheim

Les Flyers de Philadelphie ont accordé lundi une prolongation de contrat de deux ans, d’une valeur annuelle moyenne de 3,25 millions $, au défenseur Travis Sanheim.

L’athlète de 23 ans était admissible au statut de joueur autonome avec compensation.

«Je suis évidemment excité et c’est un grand pas dans mon parcours professionnel, a-t-il déclaré sur le site internet des Flyers. Je suis heureux de voir la direction empruntée par l’organisation et les décisions qu’elle a prises dernièrement.»

«Il est très habile et un arrière efficace dans les deux sens de la patinoire ayant un bon physique et de la mobilité. Il représente une grosse partie de notre présent et de notre futur», a ajouté le directeur général Chuck Fletcher.

Sanhaiem a récolté neuf buts et 26 mentions d’aide pour 35 points en 82 matchs durant la dernière campagne. En carrière à Philadelphie, il a amassé 45 points, dont 11 filets, en 131 affrontements.