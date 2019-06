Jeune homme disparu dans la rivière: troisième journée de recherches à Pont-Rouge

Les opérations de recherches pour retrouver le jeune homme qui a sombré dans la rivière Jacques-Cartier samedi ont repris lundi matin à Pont-Rouge.

Des moyens similaires à ceux utilisés dimanche sont déployés.

L’hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) devrait survoler de nouveau les berges de la rivière à basse altitude en vain.

Plusieurs policiers et de nombreux bénévoles devraient aussi arpenter le terrain et la rivière à pied, en VTT et en kayak.

Une équipe de plongeurs devrait mener plusieurs autres vérifications.

La zone de recherche s’étend sur huit kilomètres entre Pont-Rouge et Donnacona.

L'homme de 23 ans a été incapable de remonter à la surface après avoir sauté dans la rivière samedi midi.