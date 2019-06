Les Blackhawks font l’acquisition de Calvin de Haan

Les Blackhawks de Chicago ont annoncé avoir fait l’acquisition du défenseur Calvin de Haan de Hurricanes de la Caroline, lundi soir.

En plus de l’arrière de 28 ans, la formation de l’Illinois a obtenu les services de l’attaquant de la Ligue américaine de hockey (AHL) Aleksi Saarela. En retour, les Canes ont reçu le gardien Anton Forsberg et le défenseur Gustav Forsling.

À sa première saison avec l’équipe de la Caroline, de Haan a marqué un but et fourni 13 mentions d’aide en 74 rencontres. L’Ontarien qui tire de la gauche avait préalablement passé les sept premières campagnes de sa carrière avec les Islanders de New York.

Le contrat de de Haan a un impact de 4,550 millions$ sur la masse salariale, lui qui est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2021-22.

Pour sa part, Forsberg a disputé l’ensemble de sa saison 2018-2019 dans l’AHL avec les IceHogs de Rockford. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,64 et un taux d’efficacité de ,919 en 32 parties. En carrière dans le circuit Bettman, il a disputé 45 matchs et enregistré 11 victoires.

L’autre élément obtenu par les Hurricanes, Forsling, a joué 43 parties avec les Blackhawks cette année. L’arrière de 23 ans a amassé trois buts et six passes décisives pour neuf points. Il a également maintenu un différentiel de -9.