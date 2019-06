Ryan Hartman échangé aux Stars

Les Flyers de Philadelphie ont refilé l’attaquant Ryan Hartman aux Stars de Dallas, lundi, obtenant en retour le pivot Tyler Pitlick.

Hartman est admissible au statut de joueur autonome avec compensation après avoir complété un contrat d’un an et de 875 000 $. La saison dernière, il a évolué avec les Predators de Nashville et les Flyers, qui l’avaient acquis à la date limite des échanges par le biais d’une transaction impliquant le vétéran Wayne Simmonds.

En 83 rencontres, il a récolté 12 buts et 14 mentions d’aide pour 26 points, tout en conservant un différentiel de +1. L’ancien des Blackhawks de Chicago a amassé 89 points en 245 parties à vie dans la Ligue nationale (LNH).

Pour sa part, Pitlick a été ennuyé par une blessure au poignet en 2018-2019, obtenant 12 points, don quatre filets, en 47 sorties. Il a été blanchi en six affrontements éliminatoires.

Tyler Pitlick est le neveu de l’ancien défenseur de la LNH Lance Pitlick. Son cousin Rhett a été repêché par le Canadien de Montréal samedi.