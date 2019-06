Un autre coup à donner pour Nicolas Côté

Ayant pris la tête du classement général de la classe Pro-Élite masculine, Nicolas Côté pourrait accentuer son avance avec une autre performance solide lors de la quatrième course de la saison des Mardis cyclistes de Lachine cette semaine.

Dominant pendant la majeure partie de l’épreuve précédente, Côté (iBike) détient une priorité de 31 points sur son plus proche poursuivant, Henrik Pineda (Probaclac/Devinci). À sa dernière présence aux abords du parc LaSalle, il a gagné tous les sprints intermédiaires avant de voir Dominic Chalifoux (Cycle Régis/360 AGENCY) le coiffer à la ligne d’arrivée.

Outre Côté et Pineda, qui comptent respectivement 245 et 214 points, Raphael Parisella (Vélo 2000/Rhino Back) a dépassé le total de 200 jusqu’ici, lui qui en revendique 208.

Du côté féminin, Raphaël Lemieux est déjà bien en contrôle avec 333 points, 115 de plus qu’Adèle Desgagnés (Québecor Stingray), et à ce rythme, elle filera vers un quatrième titre consécutif. Après avoir chuté une semaine auparavant, elle a remporté la course de mardi dernier et rien n’indique qu’elle ralentira.

Luttes à prévoir

Au sein de la relève masculine des moins de 17 ans, Matisse Julien (Espoirs de Laval Primeau Vélo) sera en quête d’un quatrième gain en autant de sorties. Il possède une avance de 55 points sur Charles Duquette (CC Boucherville-Vélo2000) au sommet du classement. Également membre de la formation lavalloise, Coralie Lévesque souhaite en faire de même pour creuser l’écart avec Anne Flora Robert (Dynamiks de Contrecoeur), qui a totalisé 123 points, 44 de moins que la meneuse.

Pour ce qui est de la Coupe des jeunes de moins de 15 ans, Justin Roy (CC Boucherville-Vélo2000) et Maxim Lapointe (PROCO ALMA) espèrent se maintenir en tête des catégories masculine et féminine.

Le calendrier des Mardis cyclistes prendra fin le 13 août avec la 10e étape.