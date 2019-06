4 trucs faciles pour cultiver des fines herbes

En pot, en pleine terre, mais surtout, le plus près possible de la cuisine, les fines herbes portent le goût de l’été! Faciles à cultiver, voici 4 trucs utiles pour obtenir un maximum de saveurs.

À voir aussi: Voici des plantes parfaites pour votre maison

1. Les vivaces et annuelles

Tout d’abord, il faut savoir que la majorité des fines herbes sont annuelles et peuvent être cultivées facilement. L’aneth, la sarriette, le basilic, la coriandre, le cerfeuil et la marjolaine font partie de cette catégorie et peuvent être cultivés tels quels, sans qu’elles envahissent le potager.

Les fines herbes vivaces, telles que l’ail, la ciboulette, l’origan, l’estragon, l’oseille, la mélisse, la sauge commune, la menthe et le thym, repoussent chaque année. Il est donc préférable de les cultiver en pleine terre plutôt qu’en pot.

2. Comment cultiver ses fines herbes?

Les fines herbes se cultivent bien dans un jardin à l’extérieur. Il suffit de ne pas trop les arroser et de s’assurer qu’elles reçoivent assez de soleil. Un sol sablonneux est d’ailleurs idéal. Il est préférable de semer les graines à l’intérieur avant de transférer les plants au jardin, mais vous pouvez aussi les semer à l’extérieur lorsqu’il n’y a plus de risque de gel.

Si vous ne voulez pas vous soucier du climat, que vous manquez d’espace ou que préférez simplement ne pas cultiver vos fines herbes à l’extérieur... Pas de problème, la culture des fines herbes se fait très bien à l’intérieur aussi. Il faut seulement choisir un endroit où vos herbes peuvent avoir de 6 à 8 heures de soleil par jour ou bien utiliser une lampe de croissance.

3. Qui va avec qui?

L’estragon, l’oseille, le persil, la ciboulette et la coriandre se plantent bien ensemble, mais doivent l’être dans une zone ensoleillée avec un sol frais. Le thym, le laurier et le romarin peuvent être plantés ensemble sur un terrain bien ensoleillé. La citronnelle et la ciboulette se plantent ensemble dans un sol frais, mais sec. Le basilic et le cresson de para se plantent bien côte à côte et le persil et la ciboulette sont aussi de bons voisins.

4. Des alliées du potager

Le basilic se plante bien avec les tomates, les haricots et les poivrons. De plus, planté à côté des asperges, il repousse le criocère. La ciboulette accompagne bien les carottes et les tomates et elle éloigne les pucerons.

La coriandre chasse le doryphore des pommes de terre ainsi que les pucerons et la menthe est bonne voisine des choux et des tomates.