5 endroits où boire un excellent Negroni et s'imaginer en Italie

Gin, vermouth et Campari, c’est tout ce qu’il vous faut pour concocter un bon Negroni. Cette recette inventée à Florence, en Italie, fête cette année ses 100 ans et la meilleure façon de la célébrer est de participer à la semaine Negroni qui a lieu du 24 au 30 juin.

Cette semaine thématique se déroule dans plus de 90 établissements du Grand Montréal. Pour chaque Negroni vendu, le bar ou restaurant participant remettra une partie des profits à un organisme caritatif.

Pour vous aider à faire un choix, voici 5 suggestions où aller boire votre Negroni pour la bonne cause!

1. Riverside Saint-Henri

Le Riverside a l’une des plus belles terrasses de Montréal où il fait bon se rassembler entre amis. Pendant la semaine Negroni, le cocktail italien est ajouté sur le menu régulier. Vous pourrez donc déguster votre boisson au soleil sur le bord du canal de Lachine avec votre chien, car le Riverside adore les animaux!

5020, rue Saint-Ambroise

2. El Pequeño bar

Ce tout petit bar à cocktails spécialisé dans la bouffe cubaine et les boissons à base de rhum fait exception pendant une semaine et propose le Negroni. Si vous avez envie de découvrir le plus petit bar en ville, c’est votre chance!

401-A, rue St-Vincent

3. Caffe Un Po’ Di Più

Si vous désirez vivre une expérience typiquement italienne, le Caffe Un Po’ Di Più est un excellent choix où aller boire votre Negroni. Votre cocktail sera encore meilleur accompagné de petits plats à partager avec votre douce moitié.

3, rue de la Commune Est

4. Cabaret Vol de nuit

Si vous cherchez un bar pas comme les autres où sortir en amoureux ou entre amis à Montréal, Vol de nuit est l’endroit où vous devez aller. Ce mystérieux bar entièrement rouge, et à l’allure plutôt chic, propose également un Negroni que vous pourrez encore plus apprécier en mangeant une pizza de la boulangerie Guillaume servie sur place.

14, rue Prince-Arthur Est

5. Monarque

Ce magnifique restaurant de la rue Saint-Jacques embarque également dans la semaine Negroni. Du côté brasserie comme en salle à manger, votre cocktail italien se mariera parfaitement aux saveurs que propose le chef propriétaire Jérémie Bastien.

406, rue Saint-Jacques

La liste complète des établissements et des œuvres de charité choisies se trouve sur le site www.negroniweek.com .

