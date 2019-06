LEDUC, Florence

(née Montpetit)



À Beauharnois, le 21 juin 2019 à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Florence Montpetit épouse de M. Denis Leduc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Michèle) et Lyne- Mireille ainsi que ses petits-enfants : Maude, Julianne, Vincent, Sandrine, Rosalie et Juliette. Elle laisse également ses frères et soeurs : Madeleine (Pierre), Fernande (Roland), Fernand (feu Pierrette), Louise (Gérald) et Jacques (Monique), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le jeudi 27 juin 2019 de 19h à 21h et le vendredi 28 juin 2019 de 9h à 10h30 au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (Angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles se tiendront le vendredi 28 juin 2019 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois. Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.www.cancer.caLa famille tient à remercier le personnel soignant du C.H.A.L. (1er étage) pour les soins donnés à Florence.