LAUZON, Clément



De St-Janvier, Mirabel, le 15 juin 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Clément Lauzon, fils de feu Florian Lauzon et de feu Hélène Lampron.Il laisse dans le deuil ses frères Denis (Louise), Gilles (Gaétane) et Bruno (Yvonne), ses soeurs Florianne (Hervé), Mariette (Réal) et Gaétane (Daniel), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au17745 RUE VICTORST-JANVIER, MIRABELle vendredi 28 juin de 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi que le samedi 29 juin dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église de St-Janvier ce samedi 29 juin à 11h.Un merci tout particulier au personnel de la Résidence Arc-en-ciel et de la Maison Pallia-Vie de St-Jérôme pour leurs bons soins, leur dévouement et leur empathie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Pallia-Vie de St-Jérôme.