Drame à Tadoussac: le conducteur «fonçait vers la mort»

Le conducteur du véhicule motorisé qui a foncé droit sur un traversier à Tadoussac, lundi, s’est retrouvé à court d’options lors de sa folle descente en sens inverse sur la route 138. Le seul lit d’arrêt de la côte lui était inaccessible, si bien qu’il «fonçait vers la mort», selon le maire de la municipalité.

Des ouvriers de la voirie de Tadoussac ont vu le motorisé dévaler «à pleine vitesse» et à contresens la pente d’environ deux kilomètres qui mène à la zone d’embarquement de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine, raconte le maire Charles Breton.

Dans un geste héroïque qui a sûrement sauvé des vies, l’homme de 40 ans a klaxonné «tout le long» de sa descente désespérée pour avertir les passants que son véhicule était hors de contrôle et a évité des collisions avec des piétons.

«[Les ouvriers] ont été témoins de quelques personnes qui se sont écartées à la dernière minute pour éviter le véhicule. Je ne peux pas imaginer la terreur qu’il y avait pour les deux personnes à l’intérieur, de se voir foncer vers un quai où le bateau est en train de partir», a dit le maire, secoué par la tragédie.

Selon des témoins, le motorisé s’est engagé à toute vitesse sur la rampe d’accès du traversier qui se trouvait à quelques mètres du quai, alors que le départ venait d'être donné. Le véhicule s’est ensuite écrasé contre le traversier, blessant mortellement le conducteur originaire de Laval.

Comme un missile

Selon le maire de Tadoussac, le chauffeur a vraisemblablement manqué de frein et, plutôt que de foncer sur les premières voitures en haut de la côte, il aurait décidé d’emprunter la voie inverse où, de toute façon, aucun véhicule ne monte pendant de longues minutes après le débarquement du traversier.

Cette décision a possiblement signé son arrêt de mort. Un lit d’arrêt est aménagé au pied de la côte, mais une longue file d’attente, en raison du fort achalandage, lui a probablement bloqué le chemin.

«Il y a un lit d’arrêt à droite, mais, quand il y a des files, il n’est pas accessible. Il était à contresens», dit le maire.

Une autre option s’offrait théoriquement au conducteur: il aurait pu emprunter la voie réservée à la circulation locale, à l’extrême droite.

«Il faut le savoir aussi. Si quelqu’un n’est jamais venu à Tadoussac, ce n’est pas super indiqué non plus, qu’il y a un lit d’arrêt, et quand tu es dans une situation de panique, tu n’as pas trop le temps de regarder les pancartes», souligne Charles Breton.

Ainsi, le véhicule est «devenu comme un missile, avec la côte», se désole le maire, qui croit que le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd puisque, «si le bateau avait été en plein chargement, ça aurait été comme une boule [...] qui entre dans un jeu de quilles.»

Sécurité

Le maire espère que cet événement va accélérer la réflexion au ministère des Transports à propos d’ajustements à faire sur la route 138 à l’approche de la traverse.

Il fait la promotion d’une aire d’attente pour les usagers du traversier, qui améliorerait à la fois la sécurité et le confort. «Dans une aire d’attente sécurisée, ils seraient à l’écart du trafic. On dégagerait la 138 et, à ce moment-là, le lit d’arrêt serait probablement plus visible.» Mais il est conscient que le dossier est complexe, car «il n’y a pas beaucoup d’espace».

Quant à la possibilité de créer un deuxième lit d’arrêt au sud du chemin, donc en sens inverse, il pense que l’idée mérite qu’on s’y attarde.

«C’est assez incroyable de mettre un lit d’arrêt à contresens, mais, avec la réalité d’un traversier, c’est différent. [...] Pendant la moitié du temps, il n’y a aucun véhicule qui arrive d’en bas. C’est d’ailleurs ce qui a permis au conducteur de descendre à contresens. Sinon, il aurait fait un face-à-face», remarque M. Breton.