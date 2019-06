Grand Banquet de l’extraordinaire amasse 1 500 018$

La première édition du Grand Banquet de l’extraordinaire, sous la coprésidence d’honneur de Pierre Pomerleau, PDG Pomerleau, Éric Bujold, président Banque Nationale Gestion privée 1859, et Dr Philippe Sauthier, chef du département d’obstétrique gynécologie CHUM, au profit de la Fondation du CHUM, a permis de récolter la somme de 1 500 018 $.

Photos Patrick Séguin et d’archives

Le CHUM et sa fondation innovent dans le développement de recherches scientifiques. Marc Tremblay, président du CA de la Fondation du CHUM, est en compagnie, du coprésident d’honneur, Pierre Pomerleau, de Pierre Dion, président du comité d’honneur, des coprésidents d’honneur, Dr Philippe Sauthier et Éric Bujold, et de Claude Meunier, porte-parole bénévole de la Fondation du CHUM.