Il y aura des spectacles gratuits tout l’été dans cette ruelle d’Hochelaga

Impossible de s’ennuyer l’été à Montréal. Chaque jour, chaque heure, quelque chose se passe sur le territoire montréalais.

Que ce soit des spectacles de musique, une exposition à ciel ouvert, des semaines thématiques dans les bars et restaurants, des feux d’artifice, etc., il existe toujours une bonne raison de sortir avec des amis.

• À lire aussi: 62 films gratuits à écouter dans les parcs cet été à Montréal

Parmi les évènements les plus courus et appréciés des Montréalais et Montréalaises, on retrouve les fameux shows gratuits dans la ruelle Gaboury de l’arrondissement d’Hochelaga.

Pour sa 4e édition, les «Shows de ruelle d’Hochelaga» ont prévu une programmation plutôt éclectique. Le bal sera lancé le 27 juin avec la troupe du Cirque Alfonse. Ensuite, ce sera au tour de Mononc’ Serge (11 juillet), Patrice Michaud (25 juillet) et Philippe Brach (8 août). Finalement, c’est nul autre que Qualité Motel qui termine la série de spectacles le 22 août prochain. Préparez-vous à danser!

À chacun de ces jeudis, les «Shows de ruelle d’Hochelaga» vous donnent rendez-vous dans la ruelle Gaboury dès 17h pour un BBQ et des boissons fraiches. Les spectacles commenceront tous autour de 18h30.

Ajoutez vite ces cinq spectacles à votre agenda!

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!