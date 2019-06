Je sors, je reste

Coup de cœur

Spectacle

Pierre Kwenders

L’auteur-compositeur-interprète afro-canadien Pierre Kwenders présentera ce soir un spectacle à l’espace Aire Commune. Un concert d’une heure, gratuit, qui s’annonce des plus colorés alors que l’artistes est reconnu pour ses pièces où les rythmes hip-hop et électroniques se jumèlent élégamment aux sonorités de la Rumba Congolaise. Des performances des DJ Odile Myrtil et Charles Cozy ponctueront également la soirée.

Ce soir à partir de 17h à Aire Commune, 5705 avenue de Gaspé

Je sors

Spectacle

Concerts populaires de Montréal

C’est ce soir qu’aura lieu le coup d’envoi de la 55e édition des Concerts populaires de Montréal. Au programme, la Sinfonia de Lanaudière, sous la direction de Stéphane Laforest, revisitera certains des plus grands succès de Frank Sinatra et Micheal Bublé. Jean-François Breau, Marc Hervieux, Alain Dumas et Christian Bégin seront également du concert d’ouverture ce soir.

Ce soir à 19 h 30 au Centre Pierre-Charbonneau, 3000 rue Viau

Cinéma

Pauline Julien, intime et politique

Présenté dans le cadre du festival Cinéma sous les étoiles, le film Pauline Julien, intime et politique propose un portrait de la féministe et chanteuse Pauline Julien à travers plusieurs extraits d’entrevues et de spectacles. Un documentaire de 77 minutes réalisé par Pascale Ferland qui revient sur un Québec en plein cœur de la révolution tranquille et sur le parcours d’une femme dont les combats et les idéaux vibrent encore d’actualité.

Ce soir à 21h15 au Parc Laurier

Événement

Yoga sous les arbres

Pour un cinquième été cette année, POP Spirit conjointement avec l’arrondissement du Plateau Mont-Royal offrent tous les mercredis soir jusqu’au 21 août des cours de yoga gratuits en plein air, au Parc Baldwin. Des cours accessibles à tous, enseignés par Marie-Eve B., qui permettront de délier les muscles et apaiser l’esprit.

Ce soir à 17h45 au Parc Baldwin

Festival

Mtl en Arts

Le festival Mtl en Arts, qui en est cette année à sa 20ème édition, s’ouvre aujourd’hui-même sur la rue Sainte-Catherine. Ce sont 160 artistes qui seront exposés cette année dans l’objectif de rendre l’art visuel le plus accessible possible. De nombreuses activités tels que des ateliers adressés aux enfants et des murales collectives sont également prévues tout au long du festival.

À partir d’aujourd’hui sur la rue Sainte-Catherine entre St-Hubert et Papineau

Cinéma

Nuestro Tiempo

Plus récent long métrage du réalisateur Carlos Reygadas, Our Time (Nuestro Tiempo) dresse le portrait d’un couple, Juan et Esther, vivant au Mexique et en charge d’un ranch. Bien qu’ils se trouvent dans une relation amoureuse ouverte, Juan devient rapidement jaloux lorsqu’Esther tombe amoureuse d’un dresseur américain. Un film qui souhaite réfléchir aux rapports amoureux à notre époque.

Aujourd’hui à 16h à la cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve

Je reste

Livre

Lost in maths : Comment la beauté égare la physique

Alors que les mathématiciens et physiciens associent souvent la beauté d’une formule ou d’une loi au fait qu’elles puissent correctement rendre compte du monde qui nous entoure, l’auteur Sabine Hossenfelder tente ici de défaire ce lien si fort qui associe depuis plus de cent ans beauté et vérité.

Disponible depuis le 17 juin

Album

Western Stars

Véritable pilier du monde de la musique, Bruce Sprinsteen lance son 19e album en carrière intitulé Western Stars. Un nouvel opus à travers lequel le folk se mélange au rock et nous fait découvrir l’Amérique des grands paysages.

Disponible depuis le 14 juin

Livre

Le tigre

Mondialement connu pour son roman, La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, l’auteur Joël Dicker publie ce mois-ci un court roman de 64 pages intitulé Le tigre, un des premiers textes de l’auteur, écrit alors qu’il avait 19 ans.

Disponible depuis le 19 juin