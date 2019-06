Joueurs autonomes: des cibles intéressantes

Pour les directeurs généraux, l’exercice est de cibler quelques joueurs et de voir avec leurs homologues, s’il y a matière à discussion.

Certains doivent inévitablement réduire les effectifs dans l’espoir de se conformer au plafond salarial.

L’idéal est d’échanger un joueur avec un contrat important et ensuite d’accueillir en retour des choix de repêchage ou encore un patineur beaucoup moins dispendieux.

L’an dernier, sans faire trop de bruit, Marc Bergevin avait fait l’acquisition de Joel Armia et Steve Mason des Jets de Winnipeg en plus d’un choix de 7e tour en 2019 et de 4e tour en 2020 en retour de Simon Bourque.

On comprendra que les Jets avaient besoin de « soulager » leur masse salariale de deux contrats. Par la suite, Bergevin racheta le contrat de Mason.

Récemment, Le Journal a préparé une liste de joueurs pouvant changer d’adresse au cours des prochaines semaines.

Le premier choix était Jacob Trouba, des Jets. Un défenseur avec un solide gabarit, capable de contribuer à l’attaque, bref, un joueur très attrayant surtout pour une organisation qui cherche à refaire sa personnalité, ce qui est le cas pour les Rangers de New York.

Le cas Subban

Au cours du week-end, P.K. Subban a pris la direction du New Jersey, une transaction qui permettra aux Predators de Nashville d’entamer de sérieuses négociations dans l’espoir d’attirer Matt Duchene dans la ville de la musique.

On peut facilement s’expliquer cette transaction. Subban a subi plusieurs blessures qui l’ont tenu à l’écart pendant plusieurs semaines et, en général, on ne peut pas dire qu’il a été un joueur d’impact pour les Predators l’an dernier. Avec un salaire annuel de 9 M$, il était clair que David Poile tenterait bien d’améliorer sa situation sur le plan financier.

Un autre cas qui retiendra l’attention. Celui de Justin Faulk, des Hurricanes de la Caroline. Un joueur convoité par plusieurs directeurs généraux en raison de son expérience, de sa fiabilité, et aussi parce qu’il appartient à cette catégorie de défenseurs pouvant rapidement relancer l’attaque de son équipe.

Sebastian Aho a connu une saison exceptionnelle, mais, en fin de saison et en séries, il n’avait plus la même énergie ayant été surtaxé en raison de la course pour une qualification au tournoi printanier.

À faire saliver

Évidemment, Chris Kreider se veut un joueur à faire rêver les directeurs généraux. Un attaquant de puissance, mais les Rangers aimeraient obtenir des résultats plus convaincants de la part de leur ailier gauche. Les décideurs de l’équipe n’ont pas lancé la serviette, loin de là, mais si jamais une offre intéressante leur était proposée, il est certain qu’ils y prêteraient une oreille attentive.

Et attention à T.J. Brodie, des Flames de Calgary. Il appert que Marc Bergevin a demandé plusieurs informations aux Flames sur le statut du vétéran défenseur gaucher.

1. Jacob Trouba

♦ Winnipeg (aux Rangers)

Une solide acquisition pour les Rangers. Il ne voulait plus poursuivre sa carrière à Winnipeg. Il se retrouve maintenant dans une organisation qui, depuis deux ans, fait le grand ménage. Il sera un pilier à la défensive pour cette équipe.

2. P.K. Subban

♦ Nashville (à N. Jersey)

Après sa première saison à Nashville, le nom de Subban a refait surface lors de la période des échanges et pendant l’entre-saison. Les Predators devront accorder un contrat de plusieurs saisons à leur capitaine et très populaire Roman Josi. Ça va forcer la main à David Poile à se départir d’un très haut salarié.

3. Phil Kessel

♦ Pittsburgh

Il n’est plus dans les bonnes grâces de Mike Sullivan. C’est un joueur difficile à diriger et, à Pittsburgh, on aimerait bien apporter un changement. Mais Kessel va faire valoir ses droits et jusqu’à maintenant, il a tenu tête à la haute direction de l’équipe. Il accepterait un transfert en Arizona.

4. T.J. Brodie

♦ Calgary

Les Flames ont un surplus de défenseurs et recherchent du renfort en attaque. Brodie s’avère un candidat intéressant pour plusieurs formations de la ligue. C’est un défenseur qui attire l’attention, mais encore faut-il que le prix soit intéressant.

5. Justin Faulk

♦ Caroline

Un cas intéressant. Un solide défenseur, droitier, un joueur qui a connu de bons moments pendant les séries, mais il a perdu son statut de défenseur numéro un de l’équipe. Entre-temps, Rod Brind’Amour accueillerait volontiers un attaquant pouvant obtenir un poste dans le Top six de l’équipe.

6. Jason Zucker

♦ Minnesota

Son nom circule tous les jours. C’est le joueur que le Wild s’apprêtait à céder aux Penguins si Phil Kessel n’avait pas refusé la transaction en raison de ses clauses contractuelles. Il va sûrement passer à une autre équipe et le Wild recherche un marqueur.

7. Kyle Turris

♦ Nashville

Une amère déception pour les dirigeants des Predators. On croyait avoir résolu les problèmes de l’équipe au poste de centre, mais Turris a connu une saison bien en deçà des attentes. Il a cependant connu un regain de vie lors des championnats du monde aux côtés d’Anthony Mantha, des Red Wings.

8. Chris Kreider

♦ New York Rangers

Son nom revient constamment dans les projections. On en parle constamment, mais les Rangers attendront une offre convaincante. D’ici là, il demeure un joueur très important pour les Rangers. Il est également l’un des préférés des habitués de MSG.

9. J.T. Miller

♦ Tampa Bay (à Vancouver)

Il n’a pas répondu aux attentes du Lightning. Et Julien BriseBois désirait améliorer sa situation au niveau du plafond salarial. Il a trouvé preneur à Vancouver et les Canucks accueillent Miller à bras ouverts.

10. Connor Brown

♦ Toronto

Un joueur capable de rendre de bons services à une équipe. Il est polyvalent, mais ce n’est sûrement pas le joueur qui va améliorer l’attaque d’une formation. Par contre, il est fiable, il est intense, il remplit bien son rôle.

11. Colin Miller

♦ Vegas

Un défenseur droitier dont la principale qualité est de se porter en attaque. Dans son territoire, ce n’est pas une valeur sûre loin de là et ça ne plaît pas à Gerard Gallant. Il n’a pas connu une très bonne saison et les Golden Knights, comme bien des formations, cherchent des solutions pour amenuiser la masse salariale.

12. Patrick Marleau

♦ Toronto (à Caroline)

Éventuellement, il va se retrouver avec une formation de l’Association de l’Ouest, possiblement les Sharks, son ancienne équipe, ou encore les Coyotes de l’Arizona. Les Hurricanes ont rendu un précieux service aux Leafs et ils vont racheter le contrat de Marleau qui pourra ensuite offrir ses services à toutes les équipes.

13. Shayne Gostisbehere

♦ Philadelphie

Ce n’est pas un défenseur qui cadre bien dans le style que prône Alain Vigneault. On désire avant tout des défenseurs capables d’être physiques, d’imposer la loi dans leur territoire. Gostisbehere est avant tout un spécialiste de l’attaque et avec l’arrivée de Matt Niskanen et de Justin Braun, il n’y a pas de place pour lui.

14. Vladislav Namestnikov

♦ New York Rangers

Un joueur de soutien. Un candidat pour la troisième ligne d’attaque. Il avait été obtenu dans la transaction impliquant JT Miller et Ryan McDonagh. Il pourrait attirer l’attention de certaines équipes devant améliorer leur situation relativement au plancher salarial.

15. Jared Spurgeon

♦ Minnesota

Un petit défenseur rapide, mais qui a connu des ennuis l’hiver dernier. Le Wild, comme je le précisais, doit absolument modifier sa structure salariale et cette équipe a raté les séries éliminatoires, ce qui a laissé un goût amer dans la bouche du propriétaire.