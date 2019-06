La réaction de l’Iran est «insultante et témoigne de son ignorance»

Washington | Le président américain Donald Trump a estimé mardi que la réaction de l’Iran à sa proposition de discussions était «insultante» et qu’elle témoignait de «l’ignorance» deTéhéran, dont toute attaque serait suivie de représailles américaines «écrasantes».

«La déclaration particulièrement insultante de Téhéran (qui) témoigne de son ignorance, publiée aujourd’hui, démontre simplement qu’ils ne comprennent pas quelle est la réalité», a tweetéM. Trump.

Le président américain a ordonné lundi la mise en place de sanctions visant cette fois notamment le guide suprême iranien Ali Khamenei, tout en affirmant que la porte restait ouvertepour des négociations afin de faire retomber la tension dans le Golfe.

Réponse de l’Iran: il a accusé mardi les États-Unis d’avoir coupé de façon «permanente» la voie de la diplomatie et de mentir sur son intention de négocier.

«Toute action de l’Iran visant n’importe quel (intérêt) américain déclenchera une réponse d’une force puissante et écrasante», a prévenu le milliardaire républicain dans sa série de tweets.«Dans certains domaines, écrasante signifiera annihilation».

Selon lui, les dirigeants iraniens ne comprennent que «la force et le pouvoir, et les É.-U. ont de loin l’armée la plus puissante au monde».

«La merveilleuse population iranienne souffre, et pour aucune raison. Leurs dirigeants dépensent tout leur argent dans la terreur et peu pour tout le reste», a-t-il poursuivi.

Le renforcement lundi des sanctions américaines contre l’Iran vient s’ajouter à une spirale d’accusations et d’incidents, dont des attaques d’origine inconnue contre des pétroliers etla destruction le 20 juin d’un drone américain par l’Iran dans la région stratégique du Golfe.

L’Iran et les États-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980 après la Révolution islamique. Une ouverture a été rendue possible sous l’administration de Barack Obama avecla conclusion en 2015 d’un accord international sur le nucléaire iranien. Mais Donald Trump a décidé d’en retirer les États-Unis.