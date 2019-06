Mardis cyclistes de Lachine : Guillaume Boivin remporte l’épreuve masculine

De passage au Québec pour les Championnats canadiens de cyclisme sur route, le Québécois Guillaume Boivin a amorcé sa préparation en remportant l’épreuve Pro-Élite masculine des Mardis cyclistes de Lachine.

Après un début d’épreuve plutôt calme, celui qui a participé deux fois au Tour d’Italie a lancé une échappée avec six coureurs qui a tenu pendant plusieurs tours. Boivin a finalement remporté la course en menant le trio de tête, complété par Olivier Brisebois et Alexis Cartier.

Le membre de l’équipe Israel Cycling Academy, habitué des Mardis cyclistes de Lachine, se dirigera maintenant vers la Beauce, où il tentera d’être sacré champion canadien pour la troisième fois, après ses triomphes de 2009 et 2015.

À Lachine, les cyclistes ont par ailleurs terminé la première épreuve, qui avait été suspendue avec 12 tours à faire. Après quatre semaines, c’est Raphael Parisella (357 points) qui mène au classement général, devant Hendrik Pineda (338).

Encore Raphaële Lemieux

Chez les femmes, Raphaële Lemieux a une fois de plus été dominante en remportant une troisième étape sur quatre cet été. Il y a deux semaines, elle était en route vers la victoire lorsqu’elle a chuté.

Elle a devancé Joséphine Péloquin, qui représente sa plus sérieuse rivale au classement général. Son total de 464 points lui confère toutefois une avance supérieure aux points décernés pour une seule victoire.

Au sein de la Coupe de la relève, Matisse Julien a profité d’une bonne stratégie de son équipe Espoirs de Laval Primeau Vélo pour se lancer en échappée en fin de course. Il a ainsi vu l’arrivée avec une avance considérable sur le reste du peloton.

Félix Hamel et Louis Raymond l’ont suivi. Julien (254 points) devance un trio de l’équipe CC Boucherville-Vélo 2000 au classement, composé de Charles Duquette (136), Félix Hamel (100) et Léonard Péloquin (87).

Dans le volet féminin, la meneuse au classement général Coralie Lévesque a triomphé, malgré une chute. Ses 218 points lui confèrent une avance confortable sur Anne Flora Robert, lointaine deuxième au classement avec 124 points.

Dans la Coupe des jeunes Justin Roy et Jade Parent Lafrenière ont remporté respectivement les épreuves masculine et féminine.