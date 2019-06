La tournée «La Revoyure» de Mes Aïeux

Les quatre membres de Mes Aïeux présentent un nouveau spectacle intitulé «La Revoyure» sur différentes scènes du Québec pendant la saison chaude. Pour ouvrir le concert, le groupe a écrit une nouvelle introduction, le reste du spectacle sera principalement composé d’anciens morceaux, mais revisités.

Après cinq ans à vaquer à divers projets chacun de son côté, Stéphane Archambault, Marie-Hélène Fortin, Frédéric Giroux et Benoît Archambault reprennent la route ensemble et font revivre Mes Aïeux, plus de 20 ans après la fondation du groupe.

Les quatre comparses disent qu’il ne faut pas se faire d’attentes avec ce retour de Mes Aïeux. Le groupe pourrait décider de ne pas repartir la machine. Ils ont eu des offres pour des spectacles de fin d’année, mais rien n’est encore confirmé.