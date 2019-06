Ramassage du recyclage: en entrepreneur sanctionné dans Ville-Marie

MONTRÉAL | La problématique entourant l'accumulation de matière recyclable dans certains secteurs de l'arrondissement de Ville-Marie a forcé les autorités municipales à sanctionner l'entrepreneur responsable de la collecte du recyclage.

Un citoyen a dénoncé la présence de débris visible depuis trois semaines au «24 Heures» après avoir avisé l’arrondissement à plusieurs reprises. Selon lui, le trottoir était à ce point encombré qu'il était difficile pour les piétons de circuler.

Malgré une affiche installée par l'arrondissement de Ville-Marie à proximité rappelant la réglementation en vigueur, des dizaines de boîtes en carton humides, des bouteilles d'alcool et des bacs de recyclage étaient présents sur le trottoir de la rue Saint-André mardi matin alors que la collecte de ces matières a lieu le jeudi.

Quelques heures après que le «24 Heures» ait avisé l'arrondissement de la situation, les résidus de cartons empilés sur le trottoir et les bacs de recyclage ont été ramassés.

GUILLAUME PELLETIER/24 HEURES/AGENCE QMI

Amendes à l'entrepreneur

Du côté de l’arrondissement de Ville-Marie, on indique avoir constaté la problématique où des matières recyclables n’étaient pas ramassées lors du jour de la collecte et on mentionne être actif dans ce dossier.

«[L'arrondissement] a remis des amendes à l’entrepreneur responsable de la collecte des matières recyclables et l’a rencontré afin d’améliorer la situation. L’arrondissement compte poursuivre les actions afin d’améliorer le service de collecte sur son territoire», a expliqué la relationniste à la Ville de Montréal, Audrey Gauthier par courriel.