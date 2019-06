Votre animal de compagnie pourrait être la prochaine vedette du Québec!

Pour une toute nouvelle émission animée par Pascal Morrissette en ondes l’hiver prochain, TVA est à la recherche de l’animal de compagnie préféré du Québec. Votre animal de compagnie se démarque d’une quelconque façon ; ses habiletés, son intelligence, sa beauté, son vécu, l’histoire qui vous unit et bien d’autres? N’attendez plus pour vous inscrire, cette émission est définitivement pour vous et votre animal de compagnie.

En participant, vous avez la chance de remporter 10 000 $ en prix pour vous et votre animal de compagnie. Voici donc le lien à suivre pour commencer votre inscription: recrutementanimaltva.ca.