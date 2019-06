Un héros pas si obscur

Le brio de Patrick Roy, les 10 victoires en prolongation, la touche offensive de Vincent Damphousse et de Kirk Muller. Lorsqu’on se remémore le parcours victorieux du Canadien du printemps de 1993, c’est ce qui nous revient immédiatement en tête. Ça, et la palette illégalement courbée du bâton de Marty McSorley.

« Les buts, les pièces de jeu, les arrêts, c’est souvent ce qui frappe l’imaginaire. Mais si on a gagné, c’est également parce que Carbo était capable de jouer contre n’importe lequel des meilleurs joueurs de la LNH », a indiqué Muller.

« Il l’a fait au cours de chacune des rondes, a rappelé Muller, en entrevue téléphonique avec Le Journal. Bien sûr, il y a eu (Wayne) Gretzky. Mais avant lui, on a affronté Joe Sakic et Mats Sundin. Puis, il y a eu Dale Hawerchuk. Contre les Islanders, Pierre Turgeon était blessé, mais cette équipe misait quand même sur de bons attaquants (Ray Ferraro avait connu de bonnes séries).

« L’efficacité de Carbo permettait à Jacques (Demers) de choisir ses confrontations. Avec lui pour s’occuper de l’adversaire, on pouvait se concentrer sur l’attaque. On avait les coudées plus franches », a ajouté Muller, coéquipier du Québécois pendant trois saisons à Montréal avant de le retrouver à Dallas, lors de la dernière campagne de Carbonneau.