Une mère se doit de se respecter si elle veut l’être par ses enfants

Je ne peux pas comprendre qu’une mère ait si peu confiance en elle-même pour s’avilir auprès de ses enfants en leur donnant, un petit peu à la fois, l’argent que son mari lui a transmis en héritage. Et tout cela pour être certaine qu’ils continuent de la visiter. Non, mais qui a besoin de se prostituer ainsi ? Pas moi en tout cas.

La dame qui vous écrit ce matin présente cela comme une stratégie de survie. De survie de quoi ? De l’illusion d’être appréciée par ses enfants alors qu’elle sait qu’ils sont des égoïstes finis ? Qu’ils ne l’aiment pas pantoute puisque, si elle ne leur donnait pas, à chacun (deux gars), un petit pécule pour chacune de leurs visites, ils arrêteraient complètement de la voir.

Et elle avoue candidement à la fin de sa lettre qu’elle se trouve manipulatrice de faire ça. Non, mais elle est cinglée, cette femme ! Et elle espère en plus parvenir à ce que ses enfants l’aiment en agissant de la sorte, parvenir à faire revivre en eux le besoin viscéral de leur mère et ainsi recréer des liens solides avec eux. Mais où a-t-elle la tête ?

Une mère qui n’attend rien de ses enfants

Comme je le lui soulignais, l’affection ne s’achète pas, même pour une mère. Mais tout en lui notant ce fait difficile à avaler, je dois demeurer consciente qu’il est si difficile pour certaines d’entre elles d’accepter que leur enfant puisse ne pas les apprécier à leur juste valeur, que tous les moyens sont bons pour acheter leur affection, quitte même à s’appauvrir. Cela alors qu’en plus, de nos jours, il existe tellement de lieux d’entraide pour permettre aux gens en mal d’être appréciés de se dévouer pour des gens dans le besoin et d’en recevoir les gratifications.