Une mission en mémoire d’Ari

Des parents de Québec mènent « le combat de [leur] vie » depuis que leur fils Ari, 9 ans, a été emporté par une tumeur cérébrale en février dernier. Ils veulent briser les tabous entourant les cancers infantiles et donner un électrochoc à la recherche.

« Je n’ai pas pris de chance. Je suis allé aux urgences et puis le verdict est tombé : il avait une masse de quatre centimètres [au cerveau]. Ensuite, les nouvelles se sont enchaînées », se souvient son père, Alexandre Stylios.

Ari était un garçon comme beaucoup d’autres : il avait une « énergie folle », il aimait courir, jouer au soccer et au tennis. Il avait aussi « une grande sagesse », se remémorent ses parents. L’enfant s’est éteint le 16 février 2019 au bout de 16 mois de traitements.

Depuis le départ d’Ari, le papa et la maman, des professeurs en droit à l’Université Laval originaires de France, établis au Québec depuis maintenant 16 ans, se sont donné comme mission d’aider à financer la recherche sur les cancers pédiatriques, en particulier les tumeurs cérébrales comme celle qui a causé le décès de leur garçon.

Le couple de Sainte-Foy a réussi un vrai tour de force, hier. Il envisageait d’amasser une petite somme, peut-être 3000 $, pour l’organisme Leucan, en organisant une course de quartier. Leur initiative personnelle a plutôt rapporté 21 000 $, avec des moyens pourtant limités.

Bien que le taux de survie des enfants atteints de cancer dépasse globalement 80 %, il demeure très inégal en ce qui concerne les cancers du cerveau ou du système nerveux central. Pour certaines tumeurs, on parle de moins de 30 % de chance de survie, selon la Dre Valérie Larouche, hémato-oncologue au CHUL.

Et « ça peut toucher n’importe quel enfant, à n’importe quel moment », souligne encore M. Stylios. Pourtant, le sujet demeure tabou, déplore-t-il. « De toute façon, le sujet de la mort en occident est tabou, et la mort d’un enfant encore plus. Il faut casser ce tabou. »