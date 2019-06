10 ressources en ligne pour mieux écrire

Maryse Boyce - 37e AVENUE

Parce qu’écrire sans faute est un élément clé du professionnalisme, voici 10 ressources fiables et gratuites, offertes sur Internet, pour mieux écrire en français et en anglais.

En français

1. Banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française - https://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/

Ce n'est pas un hasard si cette suggestion se retrouve en tête de liste: la banque de dépannage linguistique constitue un véritable phare dans la nuit pour toutes les questions épineuses de français. Très bien construit, le site regroupe une vaste sélection d'articles qui synthétisent de manière précise les diverses règles de grammaire, d'accord et d'orthographe, avec en prime moult exemples qui prennent en compte la réalité québécoise.

2. Orthonet - https://orthonet.sdv.fr/

Créée par le Conseil international de la langue française à Paris, cette ressource souhaite répondre directement répondre aux différentes questions de ses usagers, littéralement (il est d'ailleurs possible d'adresser vos questions directement aux administrateurs du site, qui y répondent selon un horaire précis). Orthonet contient une section lexique particulièrement utile, des règles sur le pluriel, la conjugaison et nouvel orthographe.

3. Dictionnaire des synonymes - https://crisco.unicaen.fr/des/

Sans conteste le plus riche dictionnaire des synonymes en ligne qu'il nous ait été donné d'apprécier jusqu'à maintenant. Normal, puisqu'une équipe de l'Université de Caen, en Normandie, a compilé sept dictionnaires pour sa création, qui compte à ce jour près de 50 000 entrées. Un outil qui aidera vos rédactions à gagner en nuances et en profondeur.

4. Synonymo - https://www.synonymo.fr/

Cette page rassemble 40 000 entrées pour vous aider à varier votre vocabulaire, et complète bien le dictionnaire des synonymes CRISCO. La section Antonymo est annexée à chacune des recherches, vous permettant de découvrir chaque synonyme et son contraire.

5. Grand dictionnaire terminologique - https://www.granddictionnaire.com

Outil indispensable pour les réviseurs, ce dictionnaire conçu par l'Office québécois de la langue française fournit de précieuses informations sur les entrées qu'il recense. En plus de l'incontournable définition, on y trouve des notes donnant le contexte de l'utilisation et des propositions de traduction anglaise.

6. Le conjugateur du Nouvel Obs - https://la-conjugaison.nouvelobs.com/

La conjugaison des verbes en français s'avère le talon d'Achille de plusieurs: une bonne raison de se doter d'une ressource fiable pour vérifier les différents accords que contient votre texte. Celui de l'Obs est particulièrement bien bâti. Sont également disponibles les verbes anglais, espagnols, allemands, italiens et portugais.

7. Portail linguistique du Canada - https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/index

Ce site comprend de nombreuses ressources pour améliorer son français et son anglais écrits. Le navigateur linguistique regroupe des conseils concernant la grammaire, la ponctuation et les anglicismes, alors que la base de données Terminum Plus comprend notamment un guide du rédacteur, un dictionnaire des cooccurences et un autre dédié au vocabulaire juridique.

Français-anglais

8. Linguee - https://www.linguee.fr/

Pour chaque requête faite en français ou en anglais, Linguee compile des exemples de traductions similaires faites par des sources gouvernementales ou institutionnelles. Le site donne donc une dizaine d'exemples de traduction fiable pour chacune de ses entrées, et fournit un petit peu de contexte pour chacune illustration. Un indispensable pour celui ou celle qui navigue entre deux langues, également disponible pour l'espagnol et l'allemand.

Anglais

9. The Free dictionary - https://www.thefreedictionary.com/

Ce dictionnaire pour la langue anglaise propose des définitions très complètes, recensant les différentes significations que peut prendre un mot selon le contexte. Particulièrement utile pour la déclinaison des verbes à particule [phrasal verbs], qui donnent du fil à retordre aux francophones.

10. L'application Grammarly - https://www.grammarly.com/

Offerte à la fois comme application et extension du fureteur Chrome, Grammarly concentre son attention sur les courriels, les réseaux sociaux et les documents. Sa version gratuite sert de correcteur au niveau de la grammaire, de l'orthographe et de la ponctuation, et n'est pour l'instant disponible que pour l'anglais.