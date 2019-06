BLAIS, Marcel



De Fabreville, le samedi 15 juin 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Marcel Blais, fils de feu Roger Blais et feu Annette Paquette.Il laisse dans le deuil ses frères Claude, Normand et Robert, sa nièce Catherine, ses oncles, ses tantes, cousins, cousines, son grand ami Mario ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 juin de 11h à 15h au:3495, BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 15h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Transplant Québec.