DESJARDINS, Antoinette

(née Tougas)



Le 14 juin dernier, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Antoinette Desjardins née Tougas, épouse de feu Guy Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christine (Roger), Luc (Sarah), Robert (Carolle), Sylvie (feu Louis), Mario et Audette (Gilles), ses petits-enfants Guillaume, Maxime, Cédric, Israël, Geneviève, Mikael, Olivier, Nicholas, Maude, Xavier, Audrey-Anne, François-Félix, Rose-Marie et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 5 juillet à partir de 13h30, en l'église St-Joseph de Mont-Rolland située au 2980 rue Lafontaine, Sainte-Adèle, QC, J8B 1G1. Les funérailles suivront à 14h et de là au cimetière de Mont-Rolland pour l'inhumation.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons faits à la Fondation de l'hôpital de Sainte-Agathe.