LEMAY, Claude



Entouré des siens, le 13 juin 2019, est décédé Claude Lemay. Il a rejoint son épouse Lilyanne, dont l'absence lui était difficilement acceptable depuis 2008.Il laisse dans le deuil ses enfants Hugo (Sophie Venne) et Vincent, de même que ses petits-enfants Christophe et Anaïs. Il manquera à ses frères et soeurs, notamment Lise, Jacqueline (Léonard Flibotte) et Jacques (Gisèle Flibotte). Il sera regretté par plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, filleuls, neveux et nièces. Il se rappellera au souvenir de nombreux amis côtoyés au cours de sa vie.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire:le jeudi 4 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 5 juillet à partir de 9h. Les funérailles auront lieu le vendredi 5 juillet à 11h00 à l'église St-Sylvain, située au 750, boul. St-Sylvain à Laval.La famille tient à remercier le personnel de La Maison de soins palliatifs de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués. Les gens qui désirent honorer la mémoire de Claude peuvent faire un don à La Maison de soins palliatifs de Laval.