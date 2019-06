LAUZÉ, Claudette (née Lauzon)



Au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 21 juin 2019, à l'âge de 70 ans et 9 mois, est décédée Mme Claudette Lauzon, épouse de M. Roger Lauzé, demeurant à St-Lin-Laurentides, autrefois de Ste-Anne des Plaines.Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil; feu Marc Lauzé, sa belle-fille Linda Lauzé, sa soeur Jacqueline Lauzon (Paul-Aimé Vezeau), sa belle-soeur Monique Paquin (feu Jacques Lauzon), ses beaux-frères et belles-soeurs; Marie-Claire Lauzé (feu Lucien Lortie), Lucienne Lauzé (feu Lucien Lauzon), Lucien Lauzé (Simone Savage), feu Fernand Lauzé, feu Raymond Lauzé, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 juin 2019 de 18h à 21h et jour des funérailles à compter de 11h30 à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Les funérailles seront célébrées le samedi 29 juin 2019 à 13h30 en l'Église paroissiale de St-Lin- Laurentides. Inhumation au cimetière du même endroit.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com