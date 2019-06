GARIÉPY, Claude



À son domicile, le 15 juin 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Claude Gariépy, conjoint de Mme Annick Bélanger, demeurant à St-Lin-Laurentides.Outre sa conjointe, le défunt laisse dans le deuil sa soeur Francine (Jocelyn Fournier), son frère Sylvain (Francine Morin), son beau-père Paul Bélanger (Jacqueline Beaulieu), son beau-frère Patrick Bélanger (Marie-Claude Guenette), ses oncles, tantes, cousins, cousines autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 29 juin 2019 à compter de 9h à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Une liturgie de la parole sera célébrée le samedi 29 juin 2019 à 11h en la Chapelle de la Résidence Funéraire. Inhumation au cimetière de St-Lin-Laurentides à une date ultérieure.Pour ceux qui désirent témoigner leur sympathie de façon plus particulière, peuvent le faire par un don à la Société Canadienne du Cancer, lequel sera accepté au salon.