GINGRAS, André



À Montréal, le 23 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé André Gingras, prédécédé de sa fille Manon.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Jacqueline Lauzier, ses filles Annie (Ronald) et Caroline Gingras (Sylvain), ses petits-enfants Matthieu, Guillaume, Alexandre, Pamela et Catherine, son arrière-petit-fils Antoine, les filles de sa conjointe Sylvie (Daniel) et Chantal Lalonde (Stéphane) et leurs filles Catherine et Patricia, son frère Claude (Mariette) et sa soeur Thérèse Gingras, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 29 juin à compter de 18h. Un hommage lui sera rendu, sur place, à 21h15.