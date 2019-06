PARENT, Armand



À St-Jérôme le 23 juin 2019 est décédé à l`âge de 91 ans M. Armand Parent, époux de feu Mme Thérèse Gareau.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise, Jean-Pierre (Johanne Carrière), Luce (Serge St-Jean), ses petits-enfants Maxim, Michaël (Cindy Belley-Simard), son arrière-petite-fille Charlotte, Karl St-Jean (Chantal Rhainds) et leurs enfants, ses soeurs feu Laurette, Gabrielle, ses beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 2 juillet 2019 de 18 h à 21 h et le mercredi 3 juillet 2019 dès 9 h à laDESROSIERS ET FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (ST-ANTOINE)Les funérailles auront lieu le mercredi 3 juillet 2019 à 11 h à l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme J7Z 4M6), suivra l'inhumation au cimetière de St-Jérôme.