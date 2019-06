GATTUSO, Louise

(née Nolasco)





C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Louise Nolasco Gattuso, le 22 juin à l'âge vénérable de 99 ans et à l'approche de ses 100 ans (le 19 octobre). Malgré son courage et sa persévérance, elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille.Elle est la fille de feu Francesco Nolasco et de feu Michelina Desimone. Elle était l'épouse de feu Matteo Gattuso, l'un des pionniers de l'alimentation au Québec, et de l'un des bâtisseurs de la Corporation Gattuso, et il fut, comme elle le disait, son seul amour. Louise élèvera une famille de 4 enfants et elle laisse dans le deuil ses fils Jean (Sophie Labrecque) et Mathieu (Maryse Brunet Lalonde), ainsi que Lyse Gagnon (feu Paul Gattuso), et Michel Larocque (feu Liza Gattuso), ainsi que ses petits-enfants Gattuso : Paul, Caroline, Dominique, Sophie, Mariza et Andréa, les petits-enfants Larocque : Martin, Philippe et Marie-Louise, et tous les conjoints(es), ses arrière- petits-enfants, en particulier : Alice, Laurent, Charlotte, Rose, Vincent. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, notamment Louise Nolasco (Jean Berthiaume).Louise était une femme dévouée aux autres et déterminée. Remarquable fut l'appui indéfectible qu'elle donna à son mari et à ses enfants. Louise excella dans les sports, et était socialement impliquée. Tous se souviendront de son intelligence et de sa personnalité attachante.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie au 1255, rue Beaumont à Ville Mont-Royal, le jeudi 27 juin de 14 h à 17 h, et de 19 h à 21 h, ainsi que le vendredi 28 juin de 9 h à 10 h 30. La cérémonie religieuse sera à 11 h en l'église St-Joseph de Ville Mont-Royal, (100, avenue Thornton).Après les funérailles, la famille recevra pour un repas, les parents et amis au Complexe Urgel Bourgie, afin de célébrer la vie de Louise. L'inhumation aura lieu en toute intimité au cimetière Notre-Dame-des-Neiges en juillet avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société des soins palliatifs à domicile.Un remerciement chaleureux à toute l'équipe de la Résidence Sélection le Graham (spécialement Genalyne, Rose, Marie-Lise, et tous les autres), ainsi qu'à l'équipe des soins gériatriques et palliatifs du 3e étage de l'Hôpital Notre-Dame du CHUM.Toute notre reconnaissance va à Sandrine Bernard et l'équipe de la Fondation de la Société des soins palliatifs à domicile, ainsi que notre affection à nos proches collaboratrices: Jozel, Denise, Jasmine et Mona pour leur dévouement et leur amitié sincère. Un grand remerciement au docteure Claudette Moriconi.