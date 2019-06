VINET HIGGINS, Gertrude



À Saint-Lambert, le 19 juin 2019, est décédée madame Gertrude Vinet Higgins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mark (Anne-Marie), Susan et Nancy (Dan), ses petits-enfants Elizabeth et Lily ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 juin 2019, de 15h30 à 17h à laUn hommage sera célébré à 17h en la chapelle même du salon funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeunesses Musicales Canada.La famille tient à remercier l'équipe de la résidence des Jardins Intérieurs de St-Lambert.