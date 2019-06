5 raisons de visiter la Cité de l’Énergie en famille cet été

En collaboration avec

L'été est enfin à nos portes! Le beau temps nous insuffle un petit boost de motivation lorsque vient le temps de planifier des moments en famille.

Pour une sortie à la fois éducative et amusante, pourquoi ne pas mettre le cap vers Shawinigan?

La belle ville de Mauricie abrite la Cité de l’énergie, un complexe muséal parfait pour toutes les familles curieuses et allumées.

Bordé par la rivière Saint-Maurice, le centre culturel propose une foule d’activités qui en font la destination estivale parfaite.

Voici ce à quoi vous pourrez vous attendre en visitant la Cité de l’énergie!

1. Nezha, l’enfant pirate

Au Québec, la belle saison a la fâcheuse tendance d’être courte. Toutes les occasions sont donc bonnes pour passer du temps dehors! Justement, le spectacle circassien Nehza, l’enfant pirate est présenté dans un joli amphithéâtre à ciel ouvert. Agrémentée de jeux de lumière, la production du Cirque Éloize profite des décors naturels de la rivière Saint-Maurice et de la forêt avoisinante. Nehza, l’enfant pirate raconte l’épopée d’une jeune guerrière orpheline à la découverte de ses origines.

À l'affiche du 2 juillet au 17 août 2019.

2. Tour d’observation Hydro-Québec

Pas trop le vertige? Ceux qui ont la fibre aventurière adoreront gravir les marches de la Tour d’observation Hydro-Québec. Une fois au sommet, vous découvrirez le panorama grandiose et saisissant de la Mauricie. Avec ses 115 mètres de hauteur, il s’agit de la deuxième plus haute tour d'observation au Québec!

3. Musée du Premier ministre Jean Chrétien

Baladez-vous dans les couloirs du Musée du Premier ministre Jean Chrétien : Le Canada dans le monde. Cette surprenante exposition présente les nombreux cadeaux protocolaires offerts à l’ancien Premier ministre du Canada dans l’exercice de ses fonctions. Les objets présentés sont d'une incroyable diversité culturelle et racontent tous leur part d'histoire. Passionnant!

4. Planète Énergie

Planète Énergie est une expérience immersive en deux volets. D’abord, visitez l’exposition permanente qui permet de voyager dans le présent et le futur. Elle démystifie les enjeux énergétiques planétaires de manière édifiante et accessible. Puis, laissez-vous porter par le vol énigmatique des particules d’énergie avec un spectacle multimédia fascinant. Planète Énergie en met plein la vue en présentant la science comme un phénomène puissant, à la fois mystérieux et familier.

5. Croisière et tour de ville

Pour un après-midi tranquille et agréable, on embarque volontiers sur une croisière de ponton. On profite ainsi des charmes naturels de la région et on prend une bouffée d’air frais. Les mordus d’histoire et d’architecture peuvent aussi s’installer à bord d’un autobus de style tramway pour un tour de ville. L’itinéraire proposé comprend un arrêt aux célèbres chutes de Shawinigan et un autre au belvédère Lambert.



Pour une sortie culturelle amusante, on invite petits et grands à la Cité de l’énergie de Shawinigan. Vraiment, l’attraction mauricienne a tout pour plaire!